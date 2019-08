Corriere. De Laurentiis ultimatum ad Icardi. Ancelotti ha fretta

De Laurentiis non vuole più aspettare Icardi. Il presidente ha messo un limite: entro sabato dentro o fuori. Paratici prende ancora tempo per non dare vantaggi ai rivali.







Arriva l’ultimatum di De Laurentiis a Mauro Icardi. L’argentino deve decidere entro sabato, è questo l’ultimatum che Aurelio De Laurentiis ha comunicato alla moglie-Agente Wanda Nara.

Secondo l’edizione odierna del corriere dello sport De Laurentiis ha posto una serie di scadenze all’entourage di Mauro Icardi. Il presidente del Napoli vuole e deve avere delle risposte: sabato parte il campionato, a settembre la Champions e Carlo Ancelotti deve sapere se in attacco avrà la coppia Icardi-Milik oppure quella Icardi-Llorente o, ancora, Milik-Llorente.

Lo zampino della Juve. Paratici non ha intenzione di favorire la trattativa che consegnerebbe Maurito alla concorrente diretta. Quel suo “per ora” dopo “Icardi non ci interessa” suona come una sentenza di corte. La Juventus tiene ancora in bilico Wanda Nara, ma il presidente dell’Inter Steven Zhang è stato chiaro: “Icardi non andrà mai alla Juve”.