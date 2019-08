Napoli o Monaco, Icardi non sceglie. Domani arriva Lozano

Napoli o Monaco, Icardi non sceglie. Gli azzurri non hanno ancora convinto l’argentino. Domani arriva Lozano.







La redazione di Sky sport ha riportato gli ultimi aggiornamenti sul calciomercato del Napoli, annunciando l’arrivo di Lozano e soffermandosi poi sulla trattativa Icardi:

ICARDI TRA IL NAPOLI E IL MONACO

Il Napoli ed il Monaco hanno fatto un’offerta cash per Mauro Icardi, ma il giocatore non ha ancora sciolto le riserve.

C’è una trattativa serrata, specie da parte degli azzurri, tuttavia va ancora convinto l’argentino a scegliere una squadra anziché un’altra.

Il Napoli è stato il primo club a presentare una proposta da 60 milioni più bonus, ma l’ipotesi di uno scambio con Arkadiusz Milik resta in piedi.

La seconda offerta di Aurelio De Laurentiis prevede proprio l’inserimento del polacco nell’affare (la prima è di 60 milioni più bonus). Con l’arrivo di Sanchez, però, Beppe Marotta potrebbe preferirebbe monetizzare e quindi prediligere la soluzione senza contropartite.







ALTRE OPERAZIONI NAPOLI

Mentre Icardi è ancora indeciso tra il Napoli e il Monaco, è previsto per domani l’arrivo in Italia di Hirving Lozano: il messicano svolgerà le visite mediche di rito prima della firma sul contratto che lo legherà per cinque anni al sodalizio campano. Quanto a James Rodriguez, il passaggio di Neymar al Real Madrid – non ancora certo, vista la forte concorrenza del Barcellona – potrebbe innescare un effetto domino che potrebbe Florentino Perez a liberarsi del colombiano per fare cassa, anche a costo di cederlo in prestito oneroso.

Il Napoli, intanto, guarda anche alle uscite ed è vicino alla definizione di una cessione: Lorenzo Tonelli è ormai ad un passo dalla Fiorentina.