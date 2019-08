Corriere. Napoli, Llorente dopo Lozano. De Laurentiis non si ferma

Napoli, Llorente dopo Lozano. Il messicano è quasi pronto e lo spagnolo potrebbe raggiungere Ancelotti in settimana. La pista-Icardi resta aperta.







Lozano posticipa il viaggio ad Amsterdam, per sistemare il permesso di lavoro e il passaporto. Chucky ha preferito il panorama del golfo circondato dall’affetto dei nuovi tifosi. Su via Caracciolo, a Napoli, quando s’è sparsa la voce dell’arrivo del messicano hanno teneramente urlato: «Benvenuto Hirving».

Il prossimo benvenuto quasi sicuramente sarà destinato a Fernando Llorente, come scrive l’edizione odierna del Corriere dello sport. Lozano e Llorente potrebbero concludere il mercato del Napoli, anche se la pista Icardi resta virtualmente aperta.

LOZANO E LLORENTE

Lozano questa mattina visiterà il centro tecnico di Castel Volturno. Giuntoli nella giornata di ieri si è mosso con il fratello del «navarro», Jesus, che fa il procuratore, nella telefonata tra Giuntoli e il management del centravanti, l’alter ego di Milik nel caso in cui Icardi resti un semplice sogno di fine estate, non si è parlato di triennale a quattro milioni ma di biennale a due milioni e mezzo, con la promessa di risentirsi poi dopo la partita di Firenze e soprattutto all’indomani di quella che si può ritenere la deadline su Icardi.







Potrebbe accadere che lunedì Lozano, annunciato a disposizione di Ancelotti per la sua prima seduta di allenamento, possa persino scoprire che stia per arrivare Fernando Llorente, con il quale è stato buttato giù un principio di accordo largamente ritoccato rispetto l’approccio iniziale.