Careca contro Icardi: “se non vuole venire al Napoli vada al diavolo”

Antonio Careca contro Icardi: “Ma davvero stiamo ancora aspettando la risposta di Icardi? Ma se non vuole venire a Napoli vada al diavolo”.







L’indecisione di Icardi su Napoli è irritante non solo per i tifosi ma anche per i protagonisti del calcio. In particolare per quelli che hanno scritto al storia del Napoli, e che sanno quindi cosa significa vincere in riva al golfo. Emozioni che nessun altro luogo riesce a darti. Sulle colonne del quotidiano il Mattino Antonio Careca si scaglia contro Icardi.

L’ex bomber del Napoli di Maradona, legatissimo alla maglia e alla città non accetta l’indecisione dell’argentino e consiglia al Napoli di mollare la pista.

CARECA CONTRO ICARDI

“Icardi al Napoli? Ma davvero stiamo ancora aspettando la sua risposta? Ma se non vuole venire vada al diavolo. Ma ha capito cosa è il Napoli, cosa è il San Paolo, cosa sono i tifosi azzurri? Ha capito che fare gol con quella maglia non ha valore al mondo? Io penso che se non vuole venire, meglio che non venga. Io fossi nel Napoli non perderei neppure un secondo in più. “.







Careca aggiunge: “Poi il Napoli il numero 9 ce l’ha ed è forte, Arek Milik. Un po’ me ne intendo di prime punte. E vi dico che a me piace. E piace tanto.

Solo che bisogna credere di più in lui e gli serve qualcuno che si metta al suo servizio, magari con un gioco che tenda a esaltare di più le sue caratteristiche: può arrivare a 30 gol.

Lui ha ottimo senso della posizione, conclude bene, si muove con sostanza. Ha tutto ciò che serve per un attaccante di area. Punterei ancora su di lui: per altro viene da due infortuni difficili, ai miei tempi bastava la metà per chiudere la carriera“.