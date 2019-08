Il Napoli punterà ancora su Milik. Gli azzurri hanno deciso di togliere il polacco dal mercato. Milik potrebbe fare coppia con Icardi mercato permettendo.







Arek Milik resta a Napoli. La società azzurra ha deciso di togliere il polacco dal mercato, come si legge sul corriere dello sport. Per Milik erano arrivate richieste da Spagna e Germania.

Ancelotti avrebbe deciso di puntare ancora sull’attaccante polacco anche nel caso in cui arrivasse Icardi. Arek ha vissuto con relativa tranquillità le ultime turbolenti settimane.







Per Milik si riapre anche la trattativa per il rinnovo che si era bloccata nei mesi scorsi davanti alle richieste dell’entourage del calciatore. I contatti potrebbero ripartire, in attesa di capire chi sarà il suo compagno di reparto.