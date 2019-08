Marchetti: "Lozano colpo super. Icardi e James trattative ancora vive"

Il Napoli con Lozano ha fatto un colpo super, ma non è finita perchè le trattative per James Rodriguez e Icardi sono ancora vive.







L’arrivo di Hirving Lozano è stato salutato con grande entusiasmo dai tifosi azzurri accorsi per il primo abbraccio con il talento messicano. Anche la stampa nazionale sembra esultare per il colpo del Napoli. Il giornalista di Sky Luca Marchetti è intervenuto sul mercato degli azzurri:

“Il Napoli ha fatto il colpo dell’estate. Non ce ne voglia Kostas Manolas, ma non è lui: il grande acquisto è Hirving Lozano. Se non altro per la somma spesa. 38 milioni di euro più 2 di bonus, perché c’era da accontentare il Pachuca, al quale spetta una percentuale. Il Napoli il colpo in avanti lo voleva fare, lo testimonia la lunga trattativa per Nicolas Pepè, successivamente andato all’Arsenal per cifre anche superiori”.

Lozano ha caratteristiche diverse, ma era da sempre una prima scelta. Il fatto che arrivi nella stessa zona di campo in cui si insiste per James Rodriguez pone il Napoli in assoluta tranquillità. Il Real Madrid non dà segnali di apertura sul prestito, ma il Napoli è interessato”.







Marchetti aggiunge: “Non è finita qui, probabilmente, la campagna acquisti. Al di là di James, sono altre due le trattative ancora vive: c’è il discorso per Mauro Icardi, che resta in piedi anche se l’attaccante gradirebbe restare all’Inter; e il discorso Fernando Llorente, valutato come alternativa all’argentino. Il Napoli ha un altro colpo in canna“