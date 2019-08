Sky, Ugolini: Ounas sul mercato. Verdi parte solo se arriva James

Il Napoli è orientato a cedere Ounas ma non Verdi. L’esterno ex Bologna uscirebbe solo nel caso in cui arrivasse James Rodriguez.







Massimo Ugolini, giornalista vicino alle vicende del Napoli per le reti Sky, ha raccontato gli ultimi movimenti della squadra azzurra:

“Il Napoli ha intenzione di cedere, anche in prestito, Ounas. Verdi per ora non si muove. Se non dovesse arrivare James allora Verdi rappresenterebbe una soluzione giusta.

Il discorso Verdi un questo momento è congelato, dipende sopratutto dal mercato in entrato, non ci sarebbe più tanto tempo per lavorare, uscendo Verdi dovrebbe esserci il sostituto, ma guardando le situazioni di James ed Icardi, si capisce che non ci sono tante certezze”.