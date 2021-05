Curiosità – Conceicao pazzo per la pizza napoletana di Antonio Mezzero

Sergio Conceicao nuovo allenatore del Napoli con la passione per la pizza napoletana. Una delle curiosità legate al tecnico portoghese. L’allenatore ha imparato ad apprezzare la pizza napoletana frequentando il locale del pizzaiolo Antonio Mezzero, titolare di una pizzeria molto famosa di Matosinhos distretto di Porto. Secondo quanto scrivono i media portoghesi pare che Conceicao una volta conosciuta la pizza non ne abbia più potuto fare a meno e quando aveva tempo, tra una partita e l’altra spesso ha fatto visita alla pizzeria di Antonio Mezzero.

Il tecnico del Porto nei prossimi giorni dovrebbe arrivare in Italia per firmare il suo contratto con il Napoli. Nel caso specifico si recherà a Roma dove c’è al sede della FilmAuro. Tutte le indicazioni fanno pensare che Conceicao sarà il nuovo tecnico del Napoli, a quel punto potrà veramente gustare una pizza napoletana, in uno dei locali della città.