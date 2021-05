Conceicao e la passione per Diego Armando Maradona

Sergio Conceicao adorava Diego Armando Maradona, una cosa quasi automatica per chi ha giocato al calcio. Ma a quanto pare il tecnico portoghese, che si appresta a firmare un nuovo contratto col Napoli, aveva una profonda venerazione per il Pibe de Oro. In occasione della morta improvvisa di Maradona, Conceicao fu uno dei primi a ricordare il fenomeno argentino. L’allenatore postò una foto sui social in cui abbraccia Maradona, scattata in occasione delle Partita della Pace giocata nel 2016 all’Olimpico. “Non è cosa comune poter convivere con idoli e leggende. Ho avuto la fortuna di conoscere uno dei più grandi simboli del “nostro” calcio. Sarai per sempre El Pibe, un mostro sacro di questa passione che ci commuove. Hasta sempre Diego“. Aveva scritto Conceicao su instagram.

Foto – Conceicao ricorda Maradona