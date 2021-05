Venerato su Conceicao al Napoli: “Ci sono conferme, mercoledì arriva a Roma. Cifre e durata del contratto”

La firma di Sergio Conceicao col Napoli arriverà mercoledì, a quel punto sarà il nuovo allenatore della SSCN. La conferma arrivare da Ciro Venerato che commenta la notizia lanciata da Corriere dello Sport. A Radio Kiss Kiss Napoli, Venerato sottolinea che il Porto sta cercando di fare di tutto per far saltare l’affare, ma “l’affare Conceicao al Napoli mi dicono sia blindato“. A questo punto si dovrà attenderà mercoledì, con il tecnico portoghese che arriverà in Italia per firmare con la sua nuova squadra, l’appuntamento è “fissato presso gli uffici della FilmAuro“.

Conceicao: ingaggio e contratto

“Sergio Conceicao firmerà un biennale da 5 o 5,5 milioni di euro lordi a stagione. L’intesa è già arrivata con un telefonata con Jorge Mendes” dice Venerato. Dunque un ingaggio importante per l’allenatore portoghese che in questa stagione è riuscito a battere la Juventus in Champions League eliminandola dalla competizione europea. Con Conceicao al Napoli gli azzurri sicuramente prendono un allenatore che fa del gioco offensivo l’arma principale. La sua filosofia di gioco si sposa bene con le aspettative dei tifosi, anche se il fatto che non abbia mai allenato in Italia è sicuramente un handicap. Conceicao, comunque, conosce bene la Serie A per averci giocato da protagonista con le maglie di Parma, Lazio e Inter.