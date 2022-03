Corsa scudetto – Tuttosport carica il Milan: “Sa come si fa”

Il Milan favorito per la sfida con il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona. Tuttosport scrive che il Milan sa come si fa in un suo titolo, riferendosi all’abitudine dei rossoneri a giocare certe partite. Inoltre si riferisce anche agli scontri diretti giocati fino ad ora dalla squadra di Pioli. Nonostante l’endorsement del quotidiano c’è un fattore da non sottovalutare per il Milan: fino ad ora l’unica sconfitta in uno scontro diretto è arrivato proprio con il Napoli, allo stadio San Siro alla 18^ giornata, quando fu decisivo il gol di Elmas.

Quella partita fu molto contestata dai rossoneri per il gol annullato a Kessié. Il fuorigioco di Giroud è stato evocato in tutta questa settimana da giornalisti e tifosi milanisti, per cercare di caricare l’ambiente e l’arbitro.

Ma Tuttosport titola anche con “A Napoli con l’amuleto: riecco Ibra“. Poi viene aggiunto: “Al rientro dopo un mese e mezzo, è fondamentale anche come uomo squadra“.

Ecco le statistiche sugli scontri diretti del Milan