Ciccio Graziani: “Quando la Juve perdo io godo, ecco cosa faccio”

Ciccio Graziani ex attaccante di Roma e Torino prende posizione e ammette il suo essere anti-Juventus. Intervenuto a Tv Luna, Graziani dice: “Ancora prima di guardare i risultati delle mie squadre del cuore, ovvero Roma e Torino, vado sempre a vedere il risultato della Juventus. Quando la squadra allenata da Allegri perde, io godo. Non posso farci nulla, ma quando vedo che i bianconeri perdono io sono felice, mi dispiace per i tifosi bianconeri ma è così. Io in Europa tifo per la Juventus perché è comunque una squadra italiana. Ma quando gioca in Serie A la gufo sempre“.