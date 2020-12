Il Napoli con l’Az Alkmaar in Europa League propone Andrea Petagna titolare. Gennaro Gattuso fa turnover, pronto Ghoulam.

Ci saranno diversi cambi per la sfida di Europa League tra Napoli e Az Alkmaar: Petagna va verso una maglia da titolare come scrive Corriere dello Sport:

In difesa possibile impiego d’un Ghoulam apparso in progresso e nuova opportunità per Maksimovic al centro. Scontato il turno di squalifica con la Roma, appare certo il rientro di Bakayoko, ma il centrocampo resta per ora in via di definizione (scalpita Lobotka). In attacco, lì dove pur mancando Osimhen permane una certa abbondanza, l’ipotesi Petagna prende corpo.

Il Napoli non dovrebbe cambiare modulo rispetto al 4-3-3 utilizzato con la Roma. Il tecnico dei partenopei sembra orientato a dare maggiore equilibrio alla sua squadra. Con Petagna titolare in Europa League con l’Az Alkmaar, Gattuso darà anche un turno di riposo a Mertens che non è sembrato brillante nemmeno con la Roma, nonostante abbia messo a segno un gol. Riposo potrebbe esserci pure per Fabain Ruiz, mentre Insigne dovrebbe giocare di nuovo dal primo minuto. La presenza del capitano sembra sempre più indispensabile per dare vivacità ed estro alla manovra, non secondari profondi ripiegamenti difensivi che danno grande aiuto alla difesa.