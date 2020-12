Il Napoli è impegnato in Europa League con l’Az Alkmaar. Gattuso non cambia modulo, novità nella probabile formazione.

Squadra che vince non cambia modulo, sembra essere questo il percorso intrapreso in questo momento da Gennaro Gattuso. Secondo Il Mattino il Napoli in Europa League con l’Az Alkmaar non si muoverà dal modulo 4-3-3 che ha dato maggiori garanzie, dal punto di vista dell’equilibrio, nella gara con la Roma. Contro i giallorossi la squadra di Gattuso ha sofferto pochissimo e senza Victor Osimhen, ancora alle prese con un infortunio alla spalla, la disposizione con con tre centrocampisti sembra quella migliore. Osimhen al momento prosegue nel lavoro differenziato ed anche con il Crotone non sarà presente, potrebbe forse recuperare con la Real Sociedad con la Sampdoria.

Per il momento Gattuso in Europa League con l’Az Alkmaar ha intenzione di proporre ancora un Napoli con il modulo 4-3-3 ma con diverse novità negli interpreti. Sicuramente ci sarà Ospina a difendere i pali. In difesa rientra Maksimovic, mentre a centrocampo ritorna Bakayoko squalificato con la Roma. Sempre a centrocampo potrebbe essere data una nuova chance da titolare a Demme. In attacco spazio a Politano che prenderà il posto di Lozano. Da capire chi sarà la punta centrale con Mertens e Petagna a giocarsi un posto da titolare.