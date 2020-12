Rai, Venerato: “Osimhen out in Europa League e Crotone”

L’infortunio di Victor Osimhen è più delicato del previsto il calciatore nigeriano sarà ancora fermo ai box nelle prossime partite del Napoli.

“Osimhen non sarà convocato per il match di Europa League contro l’Az Alkmaar” a dirlo è Ciro Venerato della Rai ai microfoni di Radio Goal. Il giornalista fa sapere che “Osimhen sarà assente anche nel match con il Crotone. Il Napoli spera di averlo di nuovo in campo per la gara con la Sampdoria. Lo staff medico sta valutando attentamente le sue condizioni e non vuole rischiare una ricaduta“. Secondo quanto fa sapere Venerato il tecnico ha già preso una decisione definitiva su come sostituire il nigeriano: “In occasione dei grandi match giocherà Zielinski sottopunta e Mertens al centro dell’attacco”.