Corriere dello Sport – Formazione Napoli: Insigne in panchina. Il grafico

Lorenzo Insigne è in dubbio per la sfida di Europa League con il Leicester, il capitano del Napoli può partire dalla panchina. La presenza di Insigne nella formazione titolare del Napoli è il grande dubbio di Luciano Spalletti. Il tecnico alla vigilia ha dato qualche indicazione confortante sulla presenza o meno di Insigne. Nonostante tutto Corriere dello Sport ‘scommette’ sull’assenza del capitano dalla formazione che giocherà dal primo minuto al King Power Stadium di Leciester.

Leicester-Napoli: le formazioni

Nel grafico riportato da Corriere dello Sport non c’è Insigne titolare in Leicester-Napoli. Gli altri due dubbi di formazione si risolverebbero con Di Lorenzo a sinistra al posto di Mario Rui, che non è tra i convocati, e Malcuit a destra. Elmas viene schierato titolare dietro ad Osimhen ed al posto di Zielinski che non è ancora al top della condizione dopo l’infortunio.