Leicester-Napoli: il vero dubbio è Insigne, le indicazioni di Spalletti

Lorenzo Insigne gioca col Leicester o resta in panchina? Uno dei grandi dubbi di Spalletti che vuole puntare sul capitano. Questa mattina verrà sciola la riserva, ma il tecnico del Napoli in conferenza stampa è stato abbastanza chiaro: “Se sta bene, se le sue sensazioni sono buone può essere in campo“. Poi ha aggiunto: “Ha saltato un solo allenamento di quelli più ritmati” come a voler giustificare la volontà di mandare in campo Insigne. L’attaccante è reduce da un infortunio durante la gara con la Juventus, niente di grave, ma si pensava potesse essere preservato.

Insigne-Malcuit-Elmas

Spalletti ha in realtà più di un dubbio di formazione, per ogni zona del campo. Con la Uefa ha dato il via libera per far giocare Ospina ed Osimhen si è risolto qualche problema, ma restano comunque delle questioni da risolvere, come ad esempio l’assenza di Mario Rui che non è stato inserito nella lista dei convocati.

: Ha molte possibilità di giocare. Spalletti lo vuole in campo e se le sue sensazioni saranno positive giocherà dal primo minuto con il Leicester. Lo ha fatto capire il tecnico in conferenza stampa. Malcuit : “Zanoli al posto di Mario Rui?” anche a questa domanda il tecnico ha dato una indicazione importante: “Si sta allenando molto bene, ma ho tante soluzioni, come Malcuit ad esempio“. Il terzino francese potrebbe giocare a destra, oppure a sinistra con Di Lorenzo.

: “Zanoli al posto di Mario Rui?” anche a questa domanda il tecnico ha dato una indicazione importante: “Si sta allenando molto bene, ma ho tante soluzioni, come Malcuit ad esempio“. Il terzino francese potrebbe giocare a destra, oppure a sinistra con Di Lorenzo. Elmas: sembra ancora il macedone il prescelto per giocare come trequartista nel 4-2-3-1. Ancora una volta dovrà abbandonare il suo ruolo preferito di mezz’ala e sostituire Zielinski che non è ancora al top della condizione fisica.

Vinciamo col Leicester

Il fatto che Spalletti voglia ‘rischiare’ Insigne con il Leicester in Europa League dà il senso di quanto il tecnico tenga alla competizione. Vuole creare una mentalità vincente e sa che con gli inglesi è già uno spartiacque per agguantare il primo posto che porta direttamente agli Ottavi.