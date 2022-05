Coppa Italia la Juve si illude con Vlahovic, la vince l’Inter

L’Inter vince la finale di Coppa Italia per la stagione 2021/22 contro la Juventus. Il match termine 4-2 dopo i supplementari. Il gol di Barella nel primo tempo, viene ribaltato dalle reti di Alex Sandro e Vlahovic nella ripresa. Ma i bianconeri i fanno raggiungere per in rigore concesso da Valeri all’Inter, molto contestato. Dal dischetto Calhanoglu non sbaglia e col risultato di 2-2 si va ai supplementari.

Ancora un rigore, netto per fallo di De Ligt, spiana la strada all’Inter per il 3-2, realizzato da Perisic. Sempre Perisic segna il 4-2 con un gol bellissimo, di controbalzo di sinistro. Durante il match espulso anche Allegri, furioso sulla panchina dopo il secondo gol di Persic. La finale di Coppa Italia tra Juve e Inter viene vinta dai nerazzurri che ora sperano in un miracolo sportivo per vincere anche lo scudetto.