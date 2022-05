Coppa Italia: l’Inter esulta, Allegri indemoniato, lite ed espulsione

l’Inter si appresta a vincere la finale di Coppa Italia, ma prima della fine del match arriva anche l’espulsione di Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus. L’allenatore bianconero era già stato graziato durante i tempi regolamentari da Valeri per una lite con Massimiliano Farris dell’Inter, con Allegri che si è fiondato sulla panchina nerazzurra. In quella circostanza Allegri è stato anche ammonito, quando si è visto sventolare il cartellino giallo ha detto anche a muso duro: “Mi prendo anche il rosso”.

Ma la rabbia di Allegri è esplosa di nuovo durante la finale di Coppa Italia. Durante i temi supplementari e dopo che la Juve aveva subito il 4-2 da Perisic dell’Inter, l’allenatore toscano si è di nuovo arrbiato tantissimo per l’esultanza dei giocatori nerazzurri. Ancora una volta Allegri ha cercato di entrare in contatto con la panchina dell’Inter, ma è stato fermato da giocatori e dirigenti. A questo punto Valeri non ha potuto fare a meno di notare l’episodio ed ha espulso Allegri che è uscito fuori dal campo in maniera molto poco polemica. Non è la prima volta che Allegri in Juve-Inter sia sia arrabbiato. Come non dimenticare quella giacca buttata via per un rigore ripetuto.