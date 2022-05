Napoli: 40 milioni per Scamacca, c’è un problema da risolvere

Il calciomercato del Napoli si concentra su un possibile addio di Victor Osimhen che piace in Premier League. Qualora il nigeriano dovesse andare via il club azzurro non si farà trovare impreparato. Secondo quanto riferisce Radio Marte, il Napoli è pronto a versare 40 milioni di euro per Gianluca Scamacca del Sassuolo. Ma per l’acquisto del giocatore c’è un problema sull’ingaggio dato che chiede 5 milioni di euro. Il Napoli con i tagli voluti da De Laurentiis, che deve rispettare il nuovo Fair Play Finanziario, non vuole andare oltre i 3,5 milioni di euro.

Dunque per trovare un sostituto di Osimhen, qualora dovesse andare in Premier League, il Napoli guarda anche al campionato francese. Sempre secondo la redazione di Radio Marte, Giuntoli pensa a Martin Terrier al posto di Osimhen. Il giocatore francese può giocare sia da esterno che da punta centrale. In questa stagione Terrier ha segnato 21 gol e fatto registrare anche 5 assist. Insomma un profilo importante. Ma prima bisognerà capire se Osimhen sarà venduto dal Napoli. De Laurentiis chiede almeno 100 milioni di euro per vendere il suo cartellino.