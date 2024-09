Conte innamorato di Napoli, sapete dove andrà a vivere?

Antonio Conte, da quando è arrivato a Napoli, si è lasciato conquistare non solo dall’ambiente calcistico, ma anche dalle bellezze della città. Dopo aver firmato per il Napoli, il tecnico ha iniziato a esplorare la città e, presto, si trasferirà in un elegante appartamento in Via Tasso, una delle zone più panoramiche e prestigiose di Napoli. La casa, situata su una collina con vista sul golfo, offrirà a Conte e alla sua famiglia un panorama mozzafiato.

Conte e Napoli: un amore che cresce

Attualmente, Conte alloggia all’Hotel Parker’s, ma ha già scelto la sua futura residenza. La città partenopea sembra aver stregato il tecnico, che non perde occasione per esplorare i suoi angoli più affascinanti. Di recente, ha cenato da 50 Kalò, una delle pizzerie più rinomate di Napoli, un gesto che sottolinea il suo desiderio di immergersi completamente nella cultura locale.

I luoghi più romantici di Napoli

Napoli è famosa per i suoi scorci romantici e le sue vedute incantevoli, perfette per chi, come Conte, cerca un luogo speciale dove vivere. Dal Lungomare Caracciolo fino alla Collina di Posillipo, passando per il suggestivo Belvedere di San Martino, i panorami di Napoli lasciano senza fiato. Ecco i luoghi più romantici della città .