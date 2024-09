Napoli-Palermo, probabili formazioni: spazio a Gilmour, Neres e Rafa Marin

Napoli-Palermo probabili formazioni: giovedì sera, il Napoli affronta il Palermo nei sedicesimi di finale della Coppa Italia, e Antonio Conte sembra intenzionato a schierare alcune seconde linee. Tra i possibili titolari spiccano i nomi di Rafa Marin, Billy Gilmour e David Neres, giocatori che avranno l’opportunità di dimostrare il loro valore e guadagnarsi spazio in prima squadra.

Napoli-Palermo probabili formazioni: Gilmour, il vice Lobotka

Secondo quanto riportato da Il Mattino, Billy Gilmour, centrocampista arrivato dal Brighton e fortemente voluto da Conte, sarà tra i titolari contro il Palermo. Il giovane scozzese si è fatto notare negli allenamenti per la sua visione di gioco e la capacità di distribuire il pallone con intelligenza. Conte lo vede come l’alternativa naturale a Lobotka, e contro i rosanero avrà l’occasione di dimostrare il suo valore in regia.

Neres pronto a stupire

David Neres, l’esterno offensivo brasiliano, è pronto a partire titolare per dare respiro a Matteo Politano. Neres ha già messo a segno tre assist in quattro apparizioni, ma la sfida contro il Palermo potrebbe essere un’opportunità per mettere in mostra tutto il suo talento. Conte vuole testare la sua affidabilità dal primo minuto e valutare la sua capacità di impatto su una partita dall’inizio.

Rafa Marin, occasione dal primo minuto

Il giovane difensore spagnolo Rafa Marin, arrivato in estate dal Real Madrid, è un altro giocatore che potrebbe partire titolare. Finora ha trovato poco spazio, ma la Coppa Italia rappresenta un’opportunità importante per mettersi in mostra e guadagnarsi la fiducia di Conte. Marin è considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio europeo e questa sfida potrebbe essere il suo trampolino di lancio.