De Laurentiis contro i detrattori di Conte: il retroscena

l presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha scelto di puntare su Antonio Conte come allenatore, ignorando le voci che lo davano in fase calante. Secondo un retroscena svelato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, De Laurentiis non si è lasciato influenzare dai detrattori e ha deciso di affidare la guida della squadra a Conte, convinto che fosse l’uomo giusto per riportare il Napoli ai vertici.

Nonostante l’investimento economico significativo, dovuto alle esigenti richieste di Conte sul mercato, i primi risultati stanno dando ragione al presidente azzurro. Il Napoli ha dimostrato di poter competere per lo scudetto in un campionato equilibrato, senza una squadra dominante. Attualmente, gli azzurri sono secondi in classifica insieme all’Udinese, davanti a Juventus, Inter e Milan, con il Torino capolista.

Il coraggio di De Laurentiis su Conte: il retroscena



De Laurentiis ha mostrato coraggio e determinazione nel sostenere Conte, nonostante le critiche. Ha creduto nella mentalità vincente del tecnico salentino e nella sua capacità di trasmettere grinta e disciplina alla squadra. La scelta di non ascoltare i detrattori e di seguire la propria intuizione sta ripagando, con il Napoli che mostra segnali positivi sia sul piano del gioco che dei risultati.

Secondo la Gazzetta dello Sport, il presidente non si è fatto condizionare dalle voci esterne e ha assecondato le richieste di Conte sul mercato, investendo per rafforzare la rosa. Questa sintonia tra società e allenatore ha creato un ambiente favorevole alla crescita del team.

Un Napoli ambizioso e competitivo

Con Conte al timone, il Napoli ha ritrovato ambizione e competitività. La squadra ha mostrato carattere, come nello 0-0 ottenuto a Torino, dimostrando di poter tenere testa alle big del campionato. De Laurentiis ha voluto dare una svolta al progetto tecnico, puntando su un allenatore di esperienza internazionale e capace di inculcare una mentalità vincente.