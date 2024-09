Zazzaroni critica Juventus-Napoli: “inquietante”

Durante la trasmissione Pressing su Canale 5, il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, ha commentato i risultati della quinta giornata di campionato. Il giornalista ha definito Juventus-Napoli una partita “inquietante”, esprimendo invece grande entusiasmo per il derby tra Milan e Inter.

Zazzaroni su Juventus-Napoli



Zazzaroni ha sottolineato come la sfida tra Juventus e Napoli non abbia offerto lo spettacolo atteso, descrivendola come preoccupante per la mancanza di ritmo e qualità. Al contrario, il derby tra Milan e Inter lo ha “divertito da matti”, grazie all’alto livello di intensità e alle numerose occasioni da gol.

Il Milan più aggressivo, Inter in difficoltà

Secondo il giornalista, il Milan ha mostrato una maggiore aggressività rispetto all’Inter, soprattutto nei primi dieci minuti di gioco, periodo in cui i nerazzurri sono sembrati “addormentati”. Zazzaroni ha evidenziato le lacune difensive dell’Inter, che ha concesso ben otto chiare occasioni da rete al Milan.

Le considerazioni su Fonseca e il calendario

Zazzaroni ha espresso scetticismo riguardo all’idea che l’Inter possa aver risentito dell’impegno infrasettimanale, dato il periodo iniziale della stagione. Ha inoltre commentato le dichiarazioni pre-partita di Paulo Fonseca, allenatore dell’Inter, che si era detto fiducioso dopo gli allenamenti settimanali, ma la prestazione in campo non ha rispecchiato queste aspettative.