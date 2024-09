Moviola Juventus-Napoli: Retropassaggio di Olivera involontario | VIDEO

Proteste bianconere, ma Doveri decide di non intervenire

Il pareggio per 0-0 tra Juventus e Napoli non ha regalato grandi emozioni, ma ha lasciato spazio a qualche polemica, soprattutto da parte dei bianconeri. Tra gli episodi più discussi c’è il presunto retropassaggio di Olivera a Caprile, che ha scatenato proteste da parte della Juventus. La moviola de Il Corriere dello Sport ha analizzato nel dettaglio questo e altri momenti chiave della partita.

Il retropassaggio di Olivera: decisione corretta di Doveri

Al 60′, la Juventus ha protestato per un possibile retropassaggio volontario di Olivera verso Caprile. Sul cross di Koopmeiners, Buongiorno ha cercato l’intervento di testa, mentre Olivera ha tentato di controllare il pallone che poi è finito nelle mani di Caprile. Thiago Motta ha immediatamente protestato, ritenendo che si trattasse di un chiaro retropassaggio volontario, ma Doveri ha interpretato l’episodio come un errore di controllo da parte di Olivera, lasciando proseguire il gioco. Se fosse stato considerato volontario, la Juventus avrebbe ottenuto una punizione indiretta in area. Nel video si vede chiaramente Olivera indicare la palla a Buongiorno, Caprile interviene solo dopo.

Il contatto Politano-Bremer: nessuna sanzione

Un altro episodio controverso è stato l’intervento di Politano su Bremer. L’esterno del Napoli è intervenuto con il piede alto, colpendo l’avversario, ma Doveri ha deciso di non ammonirlo, ritenendo che non ci fossero né malizia né intensità sufficiente per giustificare un cartellino. Anche in questo caso, le proteste bianconere sono state ignorate.