Politano brilla contro la Juve: il labiale di Conte non sfugge alle telecamere

Il Napoli strappa un punto importante all’Allianz Stadium. Politano tra i migliori.

Il Napoli di Antonio Conte ha conquistato un punto importante nel match contro la Juventus di Thiago Motta, grazie a una solida organizzazione tattica e alcune occasioni pericolose create. Tra i protagonisti della sfida, spicca ancora una volta Matteo Politano, autore di un’ottima prestazione sia in fase offensiva che difensiva.

Politano, titolare inamovibile nonostante la concorrenza

Nonostante la concorrenza con Neres, Politano si è confermato titolare indiscusso grazie alle sue prestazioni. Contro la Juventus, l’esterno destro è stato il più pericoloso tra gli azzurri, riuscendo a impensierire la difesa bianconera, ma il suo lavoro in fase di ripiegamento è stato altrettanto decisivo per mantenere l’equilibrio della squadra.

Il labiale di Conte: “Bravo Matteo, bene così”

Durante la partita, le telecamere hanno catturato il momento in cui Antonio Conte elogiava Politano per un prezioso recupero difensivo, dicendo chiaramente: “Bravo Matteo, bene così”. Un segnale della stima che il tecnico nutre per l’esterno, che continua a essere fondamentale nel suo progetto tattico.