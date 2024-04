De Laurentiis triennale da 24 milioni per Conte: Ecco quando arriverà la risposta

De Laurentiis vuole ripartire con Conte al Napoli dopo la stagione deludente. Il patron offre un triennale da 24 milioni per convincere l’ex CT azzurro.

Notizie calcio Napoli – Aurelio De Laurentiis è deciso a ripartire con un vero botto per ridare slancio al Napoli dopo una stagione largamente al di sotto delle aspettative. E per farlo, come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il presidente azzurro avrebbe puntato il mirino su Antonio Conte, avviando una trattativa serrata per convincere l’ex CT della Nazionale italiana a raccogliere la complicata eredità della panchina partenopea.

Conte al Napoli: offerta choc per il salentino

Nel dettaglio, stando alle indiscrezioni raccolte dal quotidiano napoletano, De Laurentiis avrebbe preparato un’offerta choc per attirare Conte: un contratto triennale da ben 24 milioni di euro complessivi, pari a un ingaggio faraonico da 8 milioni a stagione. Un investimento economico enorme per le casse del club, la dimostrazione della volontà del patron di affidarsi a un top player assoluto per risollevare le ambizioni del Napoli.

“Una corte così spietata Conte non la riceveva da tempo” scrive Il Mattino, evidenziando come De Laurentiis abbia deciso di uscire allo scoperto con un vero e proprio assalto al salentino.

Carta bianca sul mercato e nessuna penale

Ma l’aspetto economico non sarebbe l’unico specchio per le allodole per attirare Conte. Secondo le indiscrezioni raccolte, De Laurentiis avrebbe infatti acconsentito a concedere carta bianca totale al tecnico per la campagna acquisti e cessioni, seppur ovviamente nei limiti del budget societario. Un’arma in più per spingere Conte, noto per le sue richieste pressanti di calciatori specifici, a sposare il progetto partenopeo.

Non solo, stando a quanto riportato, l’ex CT azzurro avrebbe anche la possibilità di svincolarsi in qualsiasi momento dal contratto senza dover pagare alcuna penale, condizione essenziale per convincere un carattere fumantino come il suo, spesso protagonista di addii burrascosi con i club.

Il nuovo corso con Conte protagonista

Una proposta simile era già stata rifiutata da Conte lo scorso gennaio, quando dopo l’esonero di Spalletti il Napoli gli aveva presentato un’offerta molto simile, compresa la clausola di rescissione unilaterale. All’epoca però il salentino optò per concedersi un anno sabbatico dopo le esperienze in Premier con Chelsea e Tottenham.

Ora però le carte in tavola sono decisamente cambiate, con il ventaglio di panchine appetibili per la prossima stagione che si è notevolmente ridotto. Questo potrebbe spingere Conte a valutare con estrema serietà l’ipotesi Napoli, ammaliato dalla prospettiva di ridisegnare un nuovo ciclo ambizioso da assoluto protagonista in tutte le scelte tecniche e di mercato.

In caso di no, spazio a Italiano o la riconferma di Calzona

Secondo le voci raccolte da Il Mattino, nel caso l’operazione Conte non vada in porto, De Laurentiis starebbe valutando alcune alternative. La prima sarebbe rappresentata da Vincenzo Italiano, molto apprezzato dal patron azzurro per il suo modo di interpretare il calcio e la grande stagione con la sua Fiorentina.

Non è da escludere nemmeno però una riconferma di Francesco Calzona, visti gli ottimi risultati delle ultime uscite da subentrato a Spalletti. Una soluzione certamente più economica rispetto all’ingaggio di un top come Conte o Italiano, ma che consentirebbe una parvenza di continuità tecnica, aspetto non trascurabile in un momento delicato di ricostruzione.

Entro fine mese dovrebbe comunque arrivare la risposta definitiva di Conte all’offertone shock del presidente De Laurentiis. Una decisione che si preannuncia come un vero e proprio snodo cruciale per il rilancio immediato del nuovo corso ambizioso e delle ambizioni del Napoli in vista della prossima annata di Serie A.