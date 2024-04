La Marca: “Zaniolo-Napoli, De Laurentiis deve prenderlo per un motivo”

L’avvocato Domenico La Marca analizza il momento del Napoli dopo Monza e l’ipotesi Zaniolo.



Nel corso dell’intervista a “1 Football Club” su 1 Station Radio, l’avvocato Domenico La Marca ha analizzato diversi temi caldi in casa Napoli e Juventus dopo gli ultimi risultati e in ottica futura.

Monza-Napoli e i rimpianti azzurri

“Il secondo tempo di Monza rappresenta quello che poteva essere ma non è stato il Napoli in questa stagione – ha esordito La Marca – Se si considera solo quella ripresa con 4 gol bellissimi, i rimpianti sono tanti perché dal centrocampo in su gli azzurri avevano il potenziale per essere protagonisti”.

L’idea Zaniolo per il nuovo ciclo

Sul possibile mercato in entrata del Napoli, La Marca si è soffermato su un nome caldo: “Zaniolo al Napoli sarebbe un’operazione molto interessante per rilanciare questo talento. Solo a sprazzi si è visto il suo potenziale, Napoli potrebbe essere la piazza giusta. Un classe ’99 giovane che può dare ancora tanto”.

Napoli, 7 gare per l’Europa

Per le ultime 7 giornate, l’avvocato invita il Napoli a puntare all’Europa: “Non deve fare calcoli ma restare sui livelli di Monza per un piazzamento europeo qualsiasi esso sia. L’ha dimostrato il Leverkusen di Alonso con la doppia competizione”.

Un’analisi a 360° quella di La Marca, che ha toccato i principali temi del Napoli in questo finale di stagione, spaziando anche sul fronte calciomercato con idee come quelle di Zaniolo.