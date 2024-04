L’agente di Zaniolo apre al Napoli: “Sarebbe una soluzione molto gradita”

L’entourage di Nicolò Zaniolo conferma l’apprezzamento per un eventuale trasferimento al Napoli: “Piazza bellissima, soluzione molto gradita al giocatore”.

Arrivano segnali incoraggianti per il Napoli in merito al possibile acquisto di Nicolò Zaniolo per la prossima stagione. Secondo quanto rivelato dall’entourage del giocatore a Radio Kiss Kiss Napoli, un trasferimento in maglia azzurra rappresenterebbe una “soluzione molto gradita” all’attaccante italiano.

“Napoli è una piazza bellissima, la verità è che sarebbe una destinazione molto apprezzata da Nicolò“, hanno dichiarato gli agenti di Zaniolo, confermando l’interesse del classe ’99 per un ritorno in Serie A dopo l’esperienza all’estero.

L’ex talento della Roma, attualmente in prestito all’Aston Villa dal Galatasaray, potrebbe essere un obbiettivo concreto per il nuovo ds azzurro Giovanni Manna. Il dirigente avrebbe individuato in Zaniolo il colpo ad effetto per rinforzare la rosa del Napoli in vista della prossima annata.

Per il giocatore si tratterebbe di una ghiotta opportunità per rilanciarsi in un top club italiano dopo un periodo difficile tra Roma e Turchia. L’approdo all’ombra del Vesuvio gli consentirebbe anche di essere osservato da vicino dal ct della nazionale Luciano Spalletti.

Gli anni passati nella Capitale sembrano aver leggermente appannato le enormi prospettive di Zaniolo, considerato uno dei maggiori talenti del calcio italiano fino a poco tempo fa. Un trasferimento al Napoli potrebbe rappresentare la svolta giusta per ripartire e tornare definitivamente ai massimi livelli.

L’apprezzamento espresso dall’entourage del giocatore lascia ben sperare i tifosi azzurri, che da tempo sognano un grande colpo dal mercato per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Zaniolo sarebbe certamente un innesto di grande valore e qualità, in grado di garantire ulteriore competitività alla squadra partenopea.