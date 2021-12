Classifica senza errori arbitrali XVI giornata di Serie A: Stona la direzione di Mariani a Napoli

Serie A, la classifica senza errori arbitrali XVI giornata. Male la direzione di Mariani in Napoli-Atalanta.

Nella buona giornata arbitrale stona la direzione di Mariani a Napoli. Il solo rigore concesso all’Atalanta per un mani non commesso da Mario Rui fuori area di rigore la dice lunga sull’arbitraggio di Mariani. Tralasciando col beneficio del dubbio il mani di Zapata e il fallo su Elmas (forse in entrambi i casi sarebbe stata opportuna una corsa al monitor), a Fuorigrotta si è riascoltata la stessa musica che da tante settimane sta accompagnando la squadra azzurra. Mariani ha lasciato passare di tutto sul fronte atalantino.

I falli tattici e sistematici sono rimasti sempre impuniti. Solo nel finale sono arrivati gli altri 2 gialli per gli ospiti in una gara nella quale manca l’espulsione di Malinosky (ammonito al 17’). Sembrava di rivedere il Valeri di Inter – Napoli che dopo aver ammonito gratuitamente i due centrali del Napoli nella prima mezzora di gioco, mostra il cartellino giallo al portiere Handanovic nel finale di partita per perdita di tempo.

Classifica senza errori arbitrali XVI Giornata

Classifica reale Classifica senza errori arbitrali Squadre Punti Squadre Punti Diff. Milan 38 Napoli 43 +7 Inter 37 Atalanta 34 Napoli 36 Milan 34 -4 Atalanta 34 Inter 33 -4 Roma 25 Bologna 28 +4 Bologna 24 Fiorentina 27 Fiorentina 27 Roma 27 +2 Juventus 27 Juventus 25 -2 Lazio 25 Lazio 25 Empoli 23 Empoli 24 +1 Verona 23 Verona 22 -1 Sassuolo 20 Sassuolo 21 +1 Torino 19 Torino 20 +1 Udinese 16 Sampdoria 17 +2 Sampdoria 15 Udinese 15 -1 Venezia 15 Spezia 12 Spezia 12 Venezia 12 -3 Genoa 10 Cagliari 10 Cagliari 10 Genoa 8 -2 Salernitana 8 Salernitana 8

