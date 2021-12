Del Genio: “Chiedete scusa a Fabian Ruiz e Zielinski”. Il giornalista si toglie qualche sassolino dalla scarpa

Paolo Del Genio esalta Fabian Ruiz e Zielinski. Il giornalista invita i tanti critici a chiedere scusa ai due calciatori del Napoli.

Uno dei meriti di Luciano Spalletti è senza dubbio quello di aver riabilitato calciatori troppo presto dati per bolliti, come Fabian Ruiz e Zielinski. Il Napoli fino alla sconfitta contro l’Atalanta ha tenuto la testa della classifica di serie A, salvo perderla in concomitanza dei tanti infortuni subiti dai titolari, tra i quali lo spagnolo. Fabian e Zielinski insieme ad Anguissa rappresentano forse il centrocampo più forte d’Italia e solo la malasorte è riuscita a fermarli.

Il giornalista Paolo Del Genio ai microfoni di Tele A esalta il lavoro di Fabian Ruiz e Zielinski e invita al mea culpa i tanti criticoni.

“Io mi aspetto che tanti opinionisti e tifosi chiedano subito scusa a Piotr Zielinski e a Fabian Ruiz. Hanno massacrato i due calciatori, li hanno ritenuti inadeguati a una squadra come il Napoli, ma sono stati clamorosamente smentiti dai fatti. Fabian Ruiz e Piotr Zielinski, in questa prima parte della stagione, hanno avuto un rendimento altissimo. Come si fa a criticare giocatori così importanti? Ammettetelo che avete sbagliato, non succede nulla”, Del Genio, con queste si è tolto più di un sassolino dalle scarpe.