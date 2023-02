Clamoroso Santini: “Napoli in vendita, lo dicono a Piazza Affari. Sul mercato pure Juve e Inter”

Fabio Santini lancia una notizia clamorosa “Napoli, Inter, Juventus e Monza sono in vendita, lo si apprende da ambienti di Piazza Affari“.

Da tempo si parla di una possibile cessione del Napoli. Le ultime novità in questo senso vengono date da Fabio Santini, giornalista che ai microfoni di Tmw Radio dice: “Il campionato lo ha già vinto, ovvio che sposti l’attenzione sulla Champions. Considerando come stanno giocando, l’Eintracht è assolutamente alla portata”.

Secondo Santini più “si va avanti e più si incamerano soldi e c’è più possibilità di trattenere due gioielli come Osimhen e il georgiano, con i club di Premier pronti a sborsare tanti soldi. Per me può fare la doppietta Scudetto-Champions, è quella che esprime il calcio più forte in Europa“.

Napoli: De Laurentiis cede la SSCN

Ma la vera notizia è che Aurelio De Laurentiis sarebbe pronto a cedere la società azzurra. Ecco quanto riportato da Santini: “Negli ambienti di Piazza Affari ho raccolto voci, che non sono notizie, secondo cui Napoli, Juventus, Monza e Inter sono in vendita“.

Nel recente passato si è parlato di un interesse per l’acquisto del Napoli sia da parte di fondi americani, ma anche di gruppi arabi con la famiglia Al Thani che sembra aver mostrato interesse per la SSCN.