“Forza Francoforte” sui social si avvia la campagna contro Napoli – FOTO

Il Napoli gioca questa sera in Champions League contro l’Eintracht Francoforte, gli azzurri giocano il match di andata al Deutsche Bank Stadium.

Il Napoli ha la possibilità di accedere ai Quarti di finale di Champions League, ma dovrà battere l’Eintracht Francoforte per riuscirsi. Una squadra ostica, come ha ricordato a più riprese Luciano Spalletti. A spingere gli azzurri verso la vittoria contro l’Eintracht a Francoforte ci sono migliaia di tifosi del Napoli.

Ma proprio in tema di tifo bisogna prendere in considerazione anche chi sui social dà sfogo a tutto il suo astio verso il Napoli. Da giorni oramai si leggono commenti di ogni tipo, come quello che c’è stato oggi durante la live di Cronache di Spogliatoio.

Mentre si parlava del Napoli come squadra di caratura europea, che può rappresentare i colori nostrani in Europa c’è chi ha tenuto a sottolineare che c’è chi tifa per il Francoforte. Eppure negli anni, magari quando il Napoli non era in Champions League, hanno sempre redarguito quei tifosi che non supportavano le squadre italiane in Europa. Hanno puntato il dito, dicendo che in Champions o in Europa League bisogna abbandonare il campanilismo e la fede e sostenere il tricolore.