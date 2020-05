Inter-Mertens, disturbo Chelsea: pressing Gattuso, spunta una telefonata

C’è un intrico di mercato da risolvere ed è quello legato a Dries Mertens del Napoli, vicinissimo all’Inter ma con il Chelsea in forte disturbo.

Un attaccante che ha un fiuto del gol come quello di Dries Mertens, unito ad un’ottima tecnica e la capacità di giocare per la squadra, non si trova facilmente in giro. Ecco perché tante squadre lo hanno cercato e continuano a cercarlo. Mertens e l’Inter sono vicinissimi, ma il belga non ha detto ancora il suo definitivo si alla trattativa, altrimenti avrebbe potuto già apporre la firma sul contratto. Su di lui, come scrive Corriere dello Sport, c’è sempre il Chelsea di Lampadrd che gli sta facendo una corte spietata. In questo scenario si inserisce Gennaro Gattuso. Il tecnico del Napoli vorrebbe tenere l’attaccante in maglia azzurra e da tempo gli ha fatto pervenire il suo apprezzamento. A quanto pare l’allenatore calabrese non si è ancora rassegnato a farlo partire a fine stagione.

Mertens: la telefonata di Conte e Lukaku

Sempre secondo quanto scrive Corriere dello Sport, l’Inter sta facendo una corte spietata a Mertens. Tanto che in questi giorni l’attaccante belga ha ricevuto anche una telefonata del tecnico Antonio Conte e quella di Romelu Lukaku, attaccante che andrebbe a comporre proprio con Mertens una super coppia d’attacco. L’inter, infatti, è oramai rassegnata a perdere Lautaro Martinez. L’attaccante argentino viaggia sempre di più verso il Barcellona, ecco perché la società di Steven Zhang sta puntando forte su Mertens.

Intanto il Napoli in queste settimane farà l’estremo tentativo di trattenere il belga in maglia azzurra. Aurelio De Laurentiis ha già messo sul piatto un’ottima offerta economica, se riuscirà a risolvere anche qualche attrito interno allora Mertens potrebbe anche restare. Non è un mistero, infatti, che il calciatore oramai si è ambientato benissimo in città e non vorrebbe lasciarla.