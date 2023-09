Champions League, parte bene il Real Madrid: battuto di misura l’Union Berlino all’ultimo minuto

Il Real Madrid di Carlo Ancelotti trionfa all’ultimo minuto su un solido Union Berlino e porta a casa i primi tre punti del girone.

Nella prima partita della fase a gironi di Champions League, il Real Madrid ha conquistato una vittoria al cardiopalma contro l’Union Berlino, prevalendo per 1-0. La squadra spagnola ha dominato il campo con un possesso palla del 71% e ben 30 tiri a suo favore, ma ha lottato per trovare il varco nella difesa avversaria.

Il match è rimasto bloccato a reti inviolate fino al 94° minuto, quando Jude Bellingham è diventato l’eroe del Real Madrid, segnando il gol decisivo su calcio d’angolo. Primi tre punti per i blancos nel gruppo C, con il Napoli come prossimo avversario il 3 ottobre.

L’allenatore Ancelotti ha visto la sua squadra sfiorare il gol in diverse occasioni, con Rodrygo che ha colpito il palo e Joselu che ha mancato per poco il bersaglio. Tuttavia, alla fine è stata la tenacia del Real Madrid a prevalere, dimostrando una volta di più la sua forza nel calcio europeo.