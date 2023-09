Lindstrom ancora in panchina con il Braga: come ha preso la notizia il danese?

Nella sfida contro il Braga, Jesper Lindstrom, giocatore danese del Napoli, partirà nuovamente dalla panchina.

Nel match di Champions League tra Braga e Napoli, Jesper Lindstrom non sarà parte della formazione titolare. Questa è la terza partita consecutiva in cui il calciatore danese inizia dalla panchina, avendo accumulato solo alcuni minuti di gioconella sfida di campionato contro la Lazio allo stadio Diego Armando Maradona.

L’allenatore Rudi Garcia ha optato per dare fiducia a Matteo Politano, ritenendo che l’esterno italiano sia attualmente in forma e più adatto per affrontare la sfida contro la squadra portoghese del Braga. Una decisione che ha relegato Lindstrom alla panchina.

La reazione di Lindstrom

Come è stata presa da Lindstrom la notizia di non essere nella formazione titolare? Il calciatore danese è stato informato in anticipo da Garcia sulla sua situazione. All’arrivo allo stadio, Lindstrom è apparso sereno, impegnato in una conversazione con il compagno di squadra Ostigard, mentre bevevano una tazza di caffè. È evidente che l’ex giocatore dell’Eintracht ha accettato con professionalità la decisione del tecnico francese. È probabile che Lindstrom venga utilizzato durante il corso della partita da parte di Garcia.