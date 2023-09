Condò: “Kvaratskhelia è una miccia bagnata. Non ha ancora giocato bene”

Il giornalista di Sky Sport Paolo Condò condivide le sue perplessità sul rendimento di Kvaratskhelia prima di Braga-Napoli.

Nel preambolo al match di Champions League tra lo Sporting Braga e il Napoli, il noto giornalista di Sky Sport, Paolo Condò, ha condiviso le sue riflessioni sul giocatore georgiano Khvicha Kvaratskhelia. La prima uscita ufficiale dei partenopei nella competizione europea sotto la guida di Rudi Garcia ha suscitato grande interesse, soprattutto alla luce delle prestazioni non troppo convincenti in campionato (tra cui la sconfitta contro la Lazio al ‘Maradona’ e il pareggio contro il Genoa in trasferta).

Condò ha espresso particolare preoccupazione riguardo al rendimento di Kvaratskhelia, che non ha ancora brillato in partite ufficiali dopo l’arrivo del nuovo allenatore sulla panchina campana:

“Più del suo gesto contro Garcia nell’ultima sfida ciò che mi preoccupa del Napoli è che Kvara, uno dei suoi calciatori migliori, non ha ancora giocato bene. L’anno scorso, era stato la miccia che aveva fatto scattare la squadra verso lo Scudetto, quella che aveva innescato anche la grande stagione di Victor Osimhen. Quest’anno, la miccia è bagnata”.