Il calciomercato del Napoli potrebbe entrare nel vivo tra un mese. Lo riferisce Ciro Venerato. Il giornalista ed esperto di mercato di Rai sport ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle operazioni del Napoli ai microfoni di Radio Gol.

“Basic sogna Napoli, il calciatore è seguito dal club azzurro da oltre un anno, l’anno scorso l’affare non andò in porto e il calciatore rimase un po’ con il dente avvelenato con il Bordeaux che non lo fece sbarcare nel calcio italiano. Il Napoli per il momento però non affonderà il colpo poiché la società azzurra prima di acquistare dovrà effettuare delle cessioni per delle plusvalenze“.

Venerato a Kisss kiss Napoli ha poi aggiunto: “Bisognerà capire se il Bordeaux e Basic aspetteranno il Napoli o andranno al miglior offerente. Non siamo ancora in fase di decollo, siamo in una fase interlocutoria, ci sono contatti tra agenti e società. I francesi valutano il calciatore 10 milioni e al momento il Napoli non farà offerte, vuole vedere prima cosa ha in tasca. Il Napoli forse non sarà operativo prima di un mese per quanto riguarda il mercato in entrata. Lo ripeto, De Laurentiis vuole prima vendere e poi acquistare, ma attenzione non svenderà i propri campioni. Per chi volesse acquistare Koulibaly, Insigne o Politano dovrà mettere tanti soldi sul piatto per convincere De Laurentiis e Spalletti“, ha concluso il giornalista di Rai Sport.

