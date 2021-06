Il Napoli si muove per Emerson Palmieri. Il calciatore del Chelsea, piace molto a Luciano Spalletti, il tecnico di Certaldo lo ha lanciato quando allenava la Roma. Giuntoli ha intenzione di accontentare Spalletti, e in queste ore ha intensificato i contatti con l’entourage del calciatore. I tifosi del Napoli potranno ammirare l’obbiettivo di mercato azzurro con l’Italia di Roberto Mancini durante Euro 2020.

secondo quanto riportato dalla redazione di calciomercato.it: “Il Napoli avrebbe avanzato la sua prima offerta al Chelsea, mettendo sul piatto una somma di poco inferiore ai 15 milioni di euro. I Blues, intanto, trattano pure con l’Inter: Palmieri potrebbe essere inserito come contropartita in un’operazione allargata per portare Achraf Hakimi a Londra. Per battere la concorrenza nerazzurra sul tempo, il ds Giuntoli vorrebbe fissare a breve un incontro con gli intermediari dell’esterno mancino nella speranza di trovare una quadra anche sullo stipendio. Sarebbe proprio l’ingaggio da oltre 4 milioni a stagione, infatti, l’ostacolo più arduo da superare.

EMERSON PALMIERI APRE AL NAPOLI

Lo stesso Emerson Palmieri ha aperto al Napoli. Durante le conferenza stampa di presentazione con la Nazionale , il terzino del Chelsea ha detto: “Mancini ha mostrato che teneva a me. Vuole vedermi fare bene, quindi mi ha detto che forse sarebbe stato meglio per me andare in un’altra squadra ambiziosa, dove avrei potuto giocare il più possibile e migliorarmi ancora. Però sappiamo che a volte il calcio dipende da tanti fattori, non solo da me“.

Il terzino è da tempo nel mirino del Napoli, la squadra azzurra rispecchia fedelmente l’identikit tracciato dall’Italo-Brasiliano. In Nazionale Emerson Palmieri troverà alcuni calciatori che potranno confermare la bontà del progetto Napoli: capitan, Insigne e Di Lorenzo, ma anche Jorginho, potrebbero aiutare il calciatore del Chelsea nella scelta.