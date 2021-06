Rodrigo De Paul è da tempo nel mirino del Napoli. il talentuoso centrocampista piace molto a Spalletti. Andrea Carnevale, ex calciatore del Napoli di Maradona e osservatore dell’Udinese, ai microfoni di Radio Marte ha spiegato la situazione legata a De Paul.

“De Paul ambito? Mi fa piacere, io sono un po’ il responsabile degli osservatori. Il ragazzo lo avevo visto prima che andasse al Valencia, ritornò in Argentina e siamo stati bravi a riprenderlo. Sono bastati 3-4 anni ed è diventato un giocatore straordinario. La prima volta che l’abbiamo visto giocava attaccante esterno a sinistra, tipo Insigne. Nel tempo Nicola lo ha messo mezzala e li ha fatto grandi campionati. L’Argentina lo fa giocare mediano basso. Diciamo che può fare tutto ed è diventato molto fisico.

Napoli sempre interessato a De Paul? Non lo so, il presidente non mi dice mai nulla. So che ci sono diverse squadre, lo vogliono un po’ tutti. Il mio pensiero è che lui sceglierà la squadra, ha una serie di richieste e vedremo se andrà in Italia o all’estero“.

Carnevale, , osservatore dell’Udinese ha poi aggiunto: “Il calcio di prima era molto più leale. In un Napoli-Roma noi avevamo una semifinale, mi marcava Manfredonia che voleva sempre vincere. Chiaramente era irruento su di me e su Careca, io gli feci notare che avevamo una semifinale e gli spaccai il sopracciglio con una gomitata. Lui però era anche maschio e mi disse di non preoccuparmi. Maradona lo marcavano in tre, c’era la tripla marcatura. Quando lo menavano lui abbracciava l’avversario. Diego era molto corretto.

Rigori? Devono essere evidenti, la tecnologia serve ma per alcune cose non mi ci trovo. Dalla Coppa UEFA io uscii tumefatto ma il gioco era maschio.

Udinese? Non hanno ancora deciso il tecnico, deciderà il presidente. Penso che il presidente deciderà a ore o a gironi”.