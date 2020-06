Calciomercato – Milik alla Juve con un altro ‘big’ azzurro, le ultime

Ultime notizie di calciomercato per il Napoli con Arkadiusz Milik in uscita, su di lui c’è la Juventus interessata ad un altro calciatore azzurro.

Tiene ancora banco la vicenda Milik che nel 2021 vede scadere il suo contratto. Il Napoli vuole cederlo, anche perché non trova l’accordo economico per il rinnovo. La Juventus sta tentanto il calciatore polacco, a cui stuzzica la possibilità di andare a giocare in maglia bianconera. Per cedere Milik il Napoli chiede tra i 50 ed i 60 milioni di euro, una cifra che Paratici non vuole sborsare e vorrebbe abbassare grazie ad alcune contropartite tecniche. La società Aurelio De Laurentiis spera in un’offerta dall’estero, con Tottenham e Atletico Madrid sempre molto interessate al calciatore. Intanto secondo quanto riferisce Tuttosport, insieme con Milik c’è un altro calciatore che potrebbe andare alla Juventus ed è Allan. Il brasiliano è destinato a lasciare la maglia azzurra ed i bianconeri ci stanno facendo più di un pensiero. Ecco quanto scrive Tuttosport: