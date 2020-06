Juventus e Tottenham vogliono Arek Milik. Alfredo Pedullà ha riportato le ultimissime notizie sul calciomercato del Napoli



Il Napoli continua a lavorare sul mercato. De Laurentiis, Giuntoli e Gattuso lavorano all’unisono per costruire la nuova squadra. Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato, ha riportato le ultime in casa Napoli:

“Penso che i tifosi del Napoli possano essere contenti. Sono convinto che il Napoli, in questo momento, sia al lavoro. Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli stanno preparando un grande mercato per una squadra sempre più forte”.

“Ci sono due offerte serie per Arek Milik. Si tratta di Juventus e Tottenham. Il polacco preferisce la Vecchia Signora. Il Napoli, per cedere il calciatore, chiede una cifra pari a cinquanta milioni di euro. Non sarà accontentato”.



Alfredo Pedullà, giornalista di SportItalia, ha poi aggiunto nel corso della trasmissione SportItalia Mercato: “Non arriveranno nemmeno offerte di 40 o 35 milioni per Milik. Nessuno vuole investire tanti soldi per un calciatore che tra 12 mesi si libererà a parametro zero. Il Napoli al momento non accetta contropartite. Vuole avere una cifra importante per reinvestirla su Osimhen, l’attaccante scelto per sostituire Milik. Callejon prolungherà il contratto fino al termine della stagione, poi andrà in Spagna”.