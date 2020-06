Il Napoli su Otavio, Iker Casillas lo rivela sui social. Il post diventa un caso

Casillas accosta otavio al Napoli. Secondo l’ex portiere del Real Madrid gli azzurri sarebbero interessati all’esterno offensivo del Porto.

Stando a quanto affermato da Iker Casillas, il Napoli vuole Otávio Edmilson da Silva Monteiro, noto semplicemente come Otavio. Secondo i media Spagnoli,Iker Casillas, compagno di squadra di Otavio al Porto averebbe rivelato la notizia sui social.

Iker Casillas, ex portiere del Real Madrid avrebbe pubblicato un Tweet con la foto di Otavio e un messaggio che recita: “Grande amico e grande giocatore questo Otavio, richiesto da grandi club Europei, come il Siviglia, il Lione e il Napoli“. Il post dopo alcune ore sarebbe scomparso, lasciando tutti nel dubbio.

Secondo Casillas, in vista della prossima stagione il Napoli potrebbe portare a casa un vero talento. Otavio non andrebbe nemmeno ad occupare la casella di extracomunitario, in quanto ha passaporto portoghese, oltre a quello brasiliano.

OTAVIO, IL TALENTO DEL PORTO

Conosciamo meglio Otavio, il talento che piace al Napoli e a Casillas.

Otávio Edmilson da Silva Monteiro è un esterno rapido, forte nell’uno contro uno, possiede una grande tecnica individuale. Il valore del suo cartellino, prima del covid, si aggirava intorno ai 15 milioni, oggi ce ne vogliono circa u20. Per ora non ci sono conferme su una reale trattativa, ma visto lo spessore di Casillas, ci siamo limitati a riportare la notizia per dovere di cronaca. Restiamo in attesa di aggiornamenti.