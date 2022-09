Calciomercato – Ghoulam con Cannavaro in Serie B

Faouzi Ghoulam al Benevento di Fabio Cannavaro. La notizia di calciomercato viene data da Seriebnews, il terzino algerino è svincolato. L’ex Napoli sta cercando una squadra in cui giocare dopo l’avventura con la maglia azzurra terminata alla scadenza naturale del contratto.

Il Napoli non gli ha rinnovato più il contratto a causa dei tanti infortuni che hanno minato la carriera del terzino algerino. Sue qualità tecniche di Ghoulam ci sono pochissimi dubbi, ma la sua tenuta fisica dopo due gravi infortuni non dà grandissimi rassicurazioni. Ora Ghoulam può ripartire da Benevento, con Fabio Cannavaro sulla panchina. L’ex Campione del Mondo è diventato il nuovo allenatore dei sanniti e sta pensando di riportare in Italia Ghoulam. Il giocatore in questo periodo si è continuato a tenere in forma con un preparatore personale, così come ha fatto vedere più volte anche sui social. Ora Ghoulam potrebbe ripartire ancora una volta dalla Campania.