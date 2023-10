Scandalo Scommesse, Corona rivela altri tre nomi: “Coinvolto anche Gatti”

Scaldalo calcio scommesse: Fabrizio Corona ha svelato nuovi nomi coinvolti, tra cui spunta anche Gatti della Juventus.

Il noto ex paparazzo Fabrizio Corona ha scosso nuovamente il mondo del calcio con rivelazioni scioccanti sul presunto scandalo delle scommesse. Durante una recente apparizione nel programma televisivo Avanti popolo su Rai Tre, Corona ha rivelato i nomi di altri tre calciatori coinvolti nel caso: Stephan El Shaarawy della Roma, Federico Gatti della Juventus e Nicolò Casale della Lazio.

La notizia è stata rivelata in esclusiva da Corona durante un’intervista con Valerio Staffelli di Striscia La Notizia, dopo che l’ex fotografo aveva ricevuto il prestigioso premio Tapiro d’Oro. Durante l’intervista, è stato mostrato un filmato in cui i giocatori discutono delle loro puntate mentre palleggiano, confermando così le accuse di Corona.

Sul comunicato di Striscia La Notizia si legge: “Stephan El Shaarawy (Roma), Federico Gatti (Juventus) e Nicolò Casale (Lazio). Sono i nomi dei tre calciatori presunti colpevoli di calcio scommesse rivelati in esclusiva da Fabrizio Corona, che questa notte ha ricevuto il Tapiro d’oro da Striscia la notizia per essere stato censurato da Nunzia De Girolamo durante la trasmissione Avanti popolo (Rai3). A Valerio Staffelli, Corona ha anche mostrato un filmato in cui si sentono i giocatori che parlano delle puntate mentre palleggiano”.