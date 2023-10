Scandalo Scommesse, Corona furioso: “Sono stato censurato! Hanno preso per i fondelli voi e me”

Il re dei paparazzi, Fabrizio Corona, è uscito indignato dalla trasmissione ‘Avanti Popolo’ soffermatasi sullo scandalo del calcio scommesse.

Fabrizio Corona è in preda all’ira dopo la sua partecipazione alla trasmissione Avanti Popolo, andata in onda su RAI. Su Instagram, ha accusato la RAI di non aver rispettato gli accordi presi, esclamando: “Sono stato censurato! Non me lo aspettavo! Mi dispiace per tutti voi. Purtroppo, non ho potuto dire ciò che volevo, non ho potuto mostrare il grande lavoro che sto svolgendo da 6 giorni senza dormire, insieme al mio amico Moreno. A un certo punto, la conduttrice ha trasmesso un audio che poi è stato tagliato. Vi rendete conto?”.

Corona ha poi proseguito indignato: “C’erano le voci di quattro giocatori di Serie A che parlavano di scommesse e di enormi somme di denaro. Hanno preso in giro voi e hanno preso in giro me. Oggi, in televisione, bisogna cavarsela da soli. Ora sto pensando a come procedere e a dove mostrare tutte le notizie che ho raccolto con immenso sacrificio, rischiando senza timore alcuno, perché sono un uomo libero e non ho paura di nulla”.

Infine, il suo sfogo: “Ho commesso un errore venendo in questo programma e promuovendo qui un’inchiesta così importante e complessa che è stata censurata. Io mi rassegno e domani passerà, ma per voi è una vergogna. Mi dispiace profondamente. Dopo così tanti anni, ancora non imparo la lezione”.