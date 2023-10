GAZZETTA – Giuntoli vuole Zielinski gratis in estate, ma il feeling tra il polacco e l’ambiente Napoli è troppo forte

La Gazzetta si sofferma sul futuro del centrocampista del Napoli, Piotr Zielinski, e sulla possibile mossa di Giuntoli e della Juventus.

CALCIO NAPOLI. Cristiano Giuntoli, attuale dirigente della Juventus e ex membro dello staff del Napoli, sembra essere interessato a Piotr Zielinski, il cui contratto con il Napoli scade a giugno del 2024. La Juventus sta valutando le opportunità a parametro zero per l’estate, con Zielinski che rappresenta un vero e proprio obiettivo. Tuttavia, non esiste ancora alcuna trattativa ufficiale e il futuro del polacco rimane incerto. Ecco quanto rivela l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport:

“Il d.t. Cristiano Giuntoli e il d.s. Giovanni Manna si muovono su diversi fronti. Priorità all’inverno (da Samardzic a Hojbjerg), ma con un occhio rivolto anche alle possibili opportunità a parametro zero che si potrebbero presentare in vista dell’estate”.

Zielinski corteggiato dalla Juventus e da Giuntoli: la (probabile) reazione del polacco

Al momento, Zielinski non ha rinnovato il suo contratto con il Napoli e continua a essere oggetto di interesse anche da parte di club internazionali, inclusa l’Arabia Saudita. La Juventus sta seguendo da vicino la situazione del giocatore, ma è consapevole del forte legame tra Zielinski e l’ambiente napoletano. Il polacco è molto amato dai tifosi del Napoli, il che potrebbe rendere difficile un passaggio alla Juventus o a qualsiasi altro club rivale.

“In caso di mancato prolungamento con il Napoli, ancora tutt’altro che scontato, un tentativo per il polacco è da mettere in conto. In questo momento la Juventus è spettatrice e non si fa troppe illusioni anche perché è consapevole del forte feeling tra Zielinski e l’ambiente Napoli. Tra gli obiettivi della Juventus c’è Piotr Zielinski, che ha il contratto in scadenza con il Napoli a giugno (2024), per il momento non ha ancora rinnovato e continua a essere corteggiato pure dall’Arabia Saudita. Per l’azzurro non c’è ancora una trattativa, ma in Polonia segnalano i bianconeri vigili”.