Colloquio di un’ora tra ADL e Garcia, feeling ritrovato: il patron lavora anche su un altro fronte

Un colloquio di circa un’ora tra il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e il tecnico azzurro Garcia: ecco cosa è trapelato.

CALCIO NAPOLI. Nella giornata di ieri, come riporta Il Mattino, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, si è recato a Castel Volturno per un colloquio di un’ora con il tecnico Rudi Garcia. L’incontro è stato caratterizzato da un’atmosfera distesa, dopo le tensioni della settimana precedente. De Laurentiis ha voluto fare il punto sulla situazione della squadra insieme ai dirigenti Meluso e Micheli, coinvolgendo anche gli altri membri dello staff tecnico di Garcia.

Durante il colloquio, si è discusso della situazione attuale della squadra e della settimana a venire, inclusi gli allenamenti e le trasferte. Il Napoli si è allenato alle 17, con la presenza di giocatori come Zielinski, mentre si attende il rientro di Kvaratskhelia (che ha ottenuto un permesso di 24 ore per il suo matrimonio) e Cajuste. Il dialogo aperto e costruttivo tra De Laurentiis e Garcia ha evidenziato un ritrovato feeling tra i due, nonostante le critiche pubbliche mosse dal presidente nei confronti del tecnico.

De Laurentiis ha recentemente spostato i suoi uffici a Castel Volturno, dimostrando un maggiore coinvolgimento nella vita quotidiana del club. Oltre alla gestione calcistica, il presidente è impegnato anche nella lotta per i diritti televisivi del calcio italiano. Sta guidando il fronte per creare un canale della Lega che non solo trasmetta, ma produca anche le partite di Serie A.