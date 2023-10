Napoli, blitz di De Laurentiis a Castel Volturno: incontro con Garcia. trapela una notizia

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis si è presentato a sorpresa a Castel Volturno, incontrando Garcia e i dirigenti per un confronto.

Notizie calcio Napoli- Colpo di scena in casa Napoli. Nella giornata di oggi, martedì 17 ottobre, il presidente Aurelio De Laurentiis si è presentato a sorpresa a Castel Volturno intorno alle ore 16.

Il patron azzurro, non atteso prima di domani, ha anticipato il suo arrivo al centro sportivo per incontrare l’allenatore Rudi Garcia e i dirigenti del club. Un confronto improvviso per chiarire le strategie future.

Castel Volturno, De Laurentiis incontra Garcia

A riferire dell’incontro è stato Massimo Ugolini, ai microfoni di SKY, sottolineando che l’arrivo anticipato del presidente non era previsto, e che la sua presenza conferma il sostegno nei confronti di Garcia, soprattutto dopo che la pista che portava ad Antonio Conte si è rivelata senza esito.

Secondo quanto riportato, De Laurentiis avrebbe spiegato a Garcia il suo punto di vista, invitandolo a correggere determinate situazioni. Il presidente vuole mettere il tecnico nelle condizioni ideali per lavorare, garantendogli fiducia dopo il no di Conte.

Il futuro di Garcia resta appeso ai risultati, ma al momento gode del sostegno della società. Domani previsto anche un incontro tra De Laurentiis e la squadra al completo.

Il blitz del presidente testimonia l’urgenza di confrontarsi con Garcia faccia a faccia per compattare l’ambiente in vista del tour de force che attende il Napoli.

Il Napoli, sotto la guida di Garcia, si prepara ora per la difficile trasferta di Verona, con l’obiettivo di ottenere una serie di risultati positivi che possano confermare il sostegno del presidente nei confronti dell’allenatore e del progetto tecnico in corso.