Napoli, Ugolini: “Dopo il no di Conte Garcia resta la scelta migliore per ADL”

Massimo Ugolini analizza il confronto ADL-Garcia: nonostante le difficoltà, dopo il no di Conte il francese è la scelta giusta per il presidente.

Notizie calcio Napoli – Il giornalista di Sky Massimo Ugolini è intervenuto sulla delicata situazione in casa Napoli tra il presidente ADL e l’allenatore Rudi Garcia. Nonostante le difficoltà emerse nell’ultimo periodo, secondo Ugolini il tecnico francese resta la scelta migliore per ADL dopo il no di Antonio Conte.

Il blitz di De Laurentiis a Castel Volturno per incontrare Garcia è servito per un confronto e per ribadirgli la fiducia. Come spiega Ugolini: “Dopo il fallimento della pista Conte, Garcia è la scelta migliore per il presidente. Sta cercando di metterlo nelle condizioni ideali per lavorare”.

C’è un rapporto di rispetto tra i due, anche se Garcia è consapevole che il suo futuro è appeso ai risultati. Dopo aver sondato invano altri allenatori, ADL sembra intenzionato a proseguire con il francese.

La presenza a Castel Volturno è un segnale di vicinanza, nonostante le difficoltà emerse nell’ultimo periodo. Garcia avrà ancora chance di rilanciare il Napoli, ma deve necessariamente cambiare marcia.